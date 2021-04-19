Мама 12-летнего прыгуна в воду из Казани рассказала о состоянии сына после выхода из комы

Состояние здоровья 12-летнего прыгуна в воду из Казани Артемия Токарева улучшается, в его лечении прослеживается положительная динамика. Об этом в своем «Инстаграм» рассказала мама спортсмена Лилия Токарева.

Она поблагодарила врачей, которые спасли жизнь Артемия после его падения во время соревнований по прыжкам в воду в Москве.

«10 апреля 2021 года с нашим сыном Артемием, которому 13 лет, произошел несчастный случай на всероссийском турнире по прыжкам в воду «Кубок Кремля». Благодаря слаженным действиям и профессионализму врачей Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского нашего сына спасли. На сегодняшний день у нас положительная динамика в лечении, ребенок идет на поправку. Я верю, что мы справимся в этот нелегкий период для нашей семьи», — написала Токарева.

Напомним, 12-летний прыгун в воду из Казани Артемий Токарев оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Сразу после случившегося он был срочно госпитализирован. В воскресенье Артемий был прооперирован и введен в медикаментозную кому.

Несколько дней назад сообщалось, что юный спортсмен вышел из комы.