Мурашко высказался о коллективном иммунитете
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета.
«Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — сказал он на телеканале «Россия 1».
Неделю назад регионам рекомендовали принимать решения по ограничениям на основании еженедельного анализа эпидемиологической обстановки.
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