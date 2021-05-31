Мурашко высказался о коллективном иммунитете

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета.

«Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — сказал он на телеканале «Россия 1».

Неделю назад регионам рекомендовали принимать решения по ограничениям на основании еженедельного анализа эпидемиологической обстановки.

