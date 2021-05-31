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Мурашко высказался о коллективном иммунитете

02:34, 31.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко высказался о коллективном иммунитете
Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета.

«Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — сказал он на телеканале «Россия 1».

Неделю назад регионам рекомендовали принимать решения по ограничениям на основании еженедельного анализа эпидемиологической обстановки.

ОбществоМедицина
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