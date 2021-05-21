Минздрав России дал регионам рекомендации по антикоронавирусным ограничениям

Фото: Максим Платонов

На данный момент ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В связи с этим регионам рекомендовали принимать решения по ограничениям на основании еженедельного анализа эпидемиологической обстановки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Мурашко призвал регионы продолжать работать с эпидемиологическими очагами коронавируса и обследовать всех проживающих с заболевшими.

Фото: Максим Платонов

17 мая глава Минздрава заявил, что ситуация с COVID-19 напряженная в городах с высокой плотностью населения, в целом по России ситуация стабильна. Он же призвал россиян не ждать третьей волны COVID-19, а делать прививку.