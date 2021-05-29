Главное о коронавирусе на 29 мая: кафе смогут работать после полуночи, новый штамм во Вьетнаме

Фото: Максим Платонов

Ресторанам разрешат работать после полуночи, если персонал будет привит

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 29 мая в республике зарегистрировано 21 423 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 428 человек, в том числе 84 за минувшие сутки. Умерли за весь период 496 человек.

В Татарстане будут сняты ограничения на оказание услуг заведений общественного питания с 24.00 до 6.00 для тех организаций, в которых все работники пройдут вакцинацию против COVID-19. Сотрудники, у которых есть противопоказания, должны иметь медицинское заключение.

В Роспотребнадзоре оценили обстановку с коронавирусом после длинных майских праздников с 1 по 11 мая. Ситуация, по словам замглавы республиканского управления ведомства Любови Авдониной, остается стабильной — это настораживает Роспотребнадзор РТ.

Фото: Илья Репин

В Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики. От коронавируса умер мужчина 1951 года рождения.

«Спутник Лайт» будут использовать для людей младше 60 лет

За последние сутки в России выявили 9 289 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 250 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 053 748 человек, а выздоровевших — до 4 670 484 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 401 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 120 807 человек.



Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Фото: bosfera.ru

В Ленинградской области усилили противоэпидемические ограничения с учетом ситуации с распространением коронавируса. Изменения коснулись Всеволжского, Приозерского и Лодейнопольского районов, которые теперь отнесли к «красной зоне», а также Волосовского и Лужских районов, отнесенных к «желтой зоне».

Более трех тысяч доз вакцины «КовиВак» поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко. Это позволит привить препаратом 1 560 человек, поскольку данная вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней.

Вакцину «Спутник Лайт» против коронавируса будут преимущественно использовать для людей младше 60 лет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он подтвердил, что эта вакцина будет использоваться в России.

Фото: vademec.ru

Также он рассказал, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, за последнюю неделю снизилось число заболевших и госпитализированных, но уровень остается достаточно высоким, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 169 481 102 человека, 3 523 464 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 240 022). На второй строчке — Индия (27 729 247), на третьей — Бразилия (16 391 930), на четвертой — Франция (5 708 350), на пятой — Турция (5 228 322). Россия занимает шестое место (4 986 458, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (593 963). За ними следуют Бразилия (459 045), Индия (322 512), Мексика (223 072) и Великобритания (128 030).

Новый вариант коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов обнаружило Министерство здравоохранения Вьетнама. Отмечается, что этот штамм более заразный и легко передается по воздуху.



Фото: aif.ru

Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах. Чтобы повысить безопасность туристов, чиновники предписывают устанавливать пляжные зонтики и шезлонги на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Кроме того, их должны регулярно дезинфицировать.

Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Индия поддерживает проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование о происхождении COVID-19, сообщил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Он подчеркнул, что «последующие меры по докладу ВОЗ и дальнейшие исследования заслуживают понимания и всеобщего сотрудничества».

У Белоруссии есть разработки своей вакцины от коронавируса, но она не торопится с испытаниями, потому что хочет учесть штаммы следующего года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.

Фото: government.ru

AstraZeneca готовит обновленный пакет документов для проведения совместных исследований ее вакцины со «Спутником V» и планирует направить его в Минздрав РФ в ближайшее время.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило использовать в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12—15 лет, сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери.

Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Правительство Шри-Ланки с 1 июня готовится отменить временный запрет на прибытие иностранных туристов, действующий с 20 мая. Чиновники управления гражданской авиации Шри-Ланки (CAASL) заявили, что путешественникам будет разрешено прибывать в международные аэропорты острова при соблюдении ряда ограничений.

Алексей Нечаев