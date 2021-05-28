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В Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19

18:21, 28.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От коронавируса умер мужчина 1951 года рождения.

фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 496 случаев смерти от COVID-19.

В России за сутки выявили 9 252 новых заболевших коронавирусом. Общее число выявленных случаев составило 5 044 459.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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