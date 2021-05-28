В Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
От коронавируса умер мужчина 1951 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 496 случаев смерти от COVID-19.
В России за сутки выявили 9 252 новых заболевших коронавирусом. Общее число выявленных случаев составило 5 044 459.
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