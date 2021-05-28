Роспотребнадзор насторожила стабильная ситуация с коронавирусом в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Динамики ни к росту заболеваемости коронавирусом, ни к снижению нет

В Роспотребнадзоре наконец оценили обстановку с коронавирусом после длинных майских праздников с 1 по 11 мая. Ситуация, по словам замглавы республиканского управления ведомства Любови Авдониной, остается стабильной:

— Мы не получили улучшения ситуации, к сожалению, но самое главное — мы не получили ухудшения. Количество случаев еженедельно остается на том же самом уровне, это примерно 33—34 случая. То есть мы пока на сегодня все-таки остановились в той тенденции, которую я озвучивала с конца апреля. То есть в апреле мы остановились, и на сегодня пока динамики ни к росту, ни к снижению мы не видим.

Однако эта стабильная ситуация и настораживает Роспотребнадзор.

— Все-таки движения нет, и в большей части это результат того, что вакцинация пока еще не затронула тот нормативный показатель, к которому мы стремимся. То есть 60% [привитого] взрослого населения необходимо достичь для того, чтобы ситуация сдвинулась, а уровень заболевания снизился до спорадического. И тем самым инфекция стала более-менее управляемой, как это на сегодня происходит с гриппом, — отметила Авдонина.

За неделю представители ведомства проверили 444 объекта, в которых выявили 43 нарушения — в основном это отсутствие антисептиков, несоблюдение кратности уборок, нарушение дистанции и отсутствие масок с перчатками. Фото: Илья Репин

Ситуация не меняется и на предприятиях — бизнес продолжает пренебрегать антиковидными рекомендациями, отметила Авдонина. За неделю представители ведомства проверили 444 объекта, в которых выявили 43 нарушения — в основном это отсутствие антисептиков, несоблюдение кратности уборок, нарушение дистанции и отсутствие масок с перчатками. Специалисты по итогам проверок составили 84 протокола на 746 тысяч рублей. Деятельность приостановили два объекта общепита в Арске и Нурлате, а также пекарня в Чистополе.

— Мы говорили с вами о том, что еженедельно процент нарушителей был порядка 6—9. Были праздничные и послепраздничные недели, где этот показатель составлял и 13%. Вот за истекшую неделю у нас нарушителей 10%. То есть нарушения все равно встречаются, — отметила представитель Роспотребнадзора.

Вакцинировать хотят у станций метро и в садовых товариществах

Авдонина в очередной раз напомнила, что вакцинация от коронавируса — путь к формированию коллективного иммунитета, а значит, к снятию ограничений и восстановлению нормальной жизни:

— На сегодня увеличение наполняемости кинозалов не рассматривается, поскольку у нас 19% [привитого населения], этого крайне недостаточно для того, чтобы смягчить ограничения.

На данный момент Минздрав продолжает расширять возможности вакцинации. Сейчас работают 153 пункта, в том числе прививку снова можно сделать в казанском торговом центре «Южный». Для расширения охвата вакцинацией тех, кто уже выехал за город, врачи начнут ходить по садовым товариществам.

В начале следующей недели пункты вакцинации могут появиться и около метро в Казани, сообщил Жаворонков. Фото: Максим Платонов

— На этой неделе мы начнем с Кировского и Московского районов, проедем по маршруту с предложением провакцинировать всех желающих, — сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В начале следующей недели пункты вакцинации могут появиться и около метро в Казани.



— Я прошу пока к этой информации отнестись с определенной степенью вероятности, потому что у нас до конца эта история должным образом недоорганизована с точки зрения механизмов и всех процессов. Но по крайней мере есть такое четкое намерение, чтобы население могло прививаться даже вот в момент похода на работу или ухода с рабочего места, — отметил Жаворонков.

В Минздраве напомнили, что отличий между мобильными и стационарными пунктами вакцинации нет.

— Процесс вакцинации никоим образом отличаться не будет, — заверил Жаворонков. — Такого, знаете, что у метро режим лайт — нет, такого, безусловно, нет.



На данный момент в Татарстане провакцинировали 348 038 человек, за сутки — около 5,5 тысячи человек. Вторую прививку получили 243 658 человек.

Дарья Пинегина