Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм COVID-19
Новый вариант коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов обнаружило Министерство здравоохранения Вьетнама, сообщило издание VnExpress.
Генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса, заявил глава ведомства Нгуен Тхань Лонг. Отмечается, что этот штамм более заразный и легко передается по воздуху.
Пять дней назад в России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.
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