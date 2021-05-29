Очевидцы: в Казани в отеле NEO Kazan Palace by Tasigo сработала пожарная сигнализация

В Казани в отеле NEO Kazan Palace by Tasigo на Калинина сработала пожарная сигнализация — на место события приехали пожарные. Об этом очевидцы сообщили telegram-каналу «Еду в Татарстан».

В здании прошла эвакуация — людей в халатах вывели на улицу. Также очевидцы рассказали о запахе гари. Подробности случившегося выясняются. «Реальное время» обратилось в ГУ МЧС РФ по РТ за подробностями.

Вчера в Зеленодольске в районе «Полукамушки» произошло возгорание по адресу: улица Красный переулок, дом 7. В 17.39 пожарные ликвидировали открытое горение. Прокуратура Зеленодольска требует возбудить уголовное дело после пожара.



Алексей Нечаев