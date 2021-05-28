Прокуратура Зеленодольска требует возбудить уголовное дело после пожара в «Полукамушках»

Прокуратура Зеленодольска требует возбудить уголовное дело после пожара в «Полукамушках». Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Для решения вопроса об уголовном преследовании в местный отдел внутренних дел направлены материалы проверки с постановлением прокурора. В отношении неустановленных лиц могут возбудить дело по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Власти Зеленодольского района пообещали найти виновников очередного пожара в «Полукамушках». Сегодня в Зеленодольске произошло возгорание по адресу: улица Красный переулок, дом 7. В 17.39 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина случившегося устанавливается.



Алексей Нечаев