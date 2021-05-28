В зеленодольских «Полукамушках» вновь произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольске в районе «Полукамушки» произошло возгорание по адресу: улица Красный переулок, дом 7. Сообщение поступило в 16.55, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Горит неэксплуатируемое заброшенное двухэтажное строение, а именно одна из веранд и кровля. Площадь пожара — 136 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 17.22 пожар был локализован. В 17.39 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина случившегося устанавливается.

Это не первый пожар в «Полукамушках». В апреле Зеленодольская прокуратура провела проверку после сообщений о пожаре в едином жилом массиве «Полукамушки». По ее результатам прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.