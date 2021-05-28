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Родители детей из казанской гимназии №175 в шоке от слов Бастрыкина об охране в учебном заведении

16:21, 28.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Родители детей из казанской гимназии №175 в шоке от слов Бастрыкина об охране в учебном заведении
Фото: Маргарита Головатенко

Родители пострадавших детей в казанской гимназии №175 в шоке от комментариев руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина об охране в учебном заведении.

Вчера Бастрыкин сказал, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Baza приводит слова одного из родителей — Нафиса Хазиева, который отметил, что после пандемии в школе никто не предлагал услуг охраны. До этого охранял гимназию только пенсионер, в которого выстрелил Галявиев.

После слов Бастрыкина официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что глава ведомства не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии. Слова Бастрыкина были неверно интерпретированы.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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