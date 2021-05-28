Глава Минэнерго США заявила, что российский газ «самый грязный» в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете палаты представителей американского конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что российский природный газ — «самый грязный» в мире.



Так она высказалась о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Она напомнила, что Минэнерго США выступает против его строительства. Одной из причин, помимо геополитических вопросов, Грэнхолм назвала его опасность.

«Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — приводит ТАСС слова главы американского Минэнерго.

Фото: скриншот Nord-stream2

Президент США Джо Байден заявлял, что введение санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2» — контрпродуктивный шаг для отношений с Европой.

Также Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Как пояснил Bloomberg, их введут, но сразу же остановят. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) пояснил, что США откажутся от введения новых ограничительных мер против газопровода «в интересах национальной безопасности».

Маргарита Головатенко