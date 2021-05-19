СМИ: США подтвердили, что не будут вводить санкции против «Северного потока — 2»
Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Об этом пишет Bloomberg.
Санкции введут, но их действие сразу же приостановят.
Вчера новостной портал Axios, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что администрация США планирует отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока —2», и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. В Госдепартаменте заявили, что продолжают изучать данные об организациях, которые принимают участие в строительстве газопровода и предупреждают об ограничительных мерах.
Сегодня издание Politico заявило, что санкции США затронут четыре судна, задействованных в строительстве, но не будут направлены против оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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