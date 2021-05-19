СМИ: США подтвердили, что не будут вводить санкции против «Северного потока — 2»

Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Об этом пишет Bloomberg.

Санкции введут, но их действие сразу же приостановят.

Фото: gazprom.ru

Вчера новостной портал Axios, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что администрация США планирует отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока —2», и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. В Госдепартаменте заявили, что продолжают изучать данные об организациях, которые принимают участие в строительстве газопровода и предупреждают об ограничительных мерах.

Сегодня издание Politico заявило, что санкции США затронут четыре судна, задействованных в строительстве, но не будут направлены против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Татьяна Леухина