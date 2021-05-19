США объяснили отказ от санкций против «Северного потока — 2»

Администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в интересах национальной безопасности. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в своем письменном заявлении.

«Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация [президента США Джо] Байдена объявила об отказе от обязательных санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Сегодня Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Как пояснил Bloomberg, их введут, но сразу же остановят.



О том, что США откажутся от введения санкций против «Северного потока — 2» сообщали два СМИ со ссылкой на анонимные источники. Накануне Госдепартамент заявлял, что предупреждают об ограничительных мерах компаний, задействованных в строительстве газопровода.

Татьяна Леухина