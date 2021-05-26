Байден назвал контрпродуктивным шагом введение новых санкций против «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2» — контрпродуктивный шаг для отношений с Европой. Проект уже близится к завершению, передает Bloomberg.

В минувшую пятницу США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с «Северным потоком — 2». Под ограничительные меры попали в общей сложности 13 судов России.

Фото: gazprom.ru

Также на прошлой неделе Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Как пояснил Bloomberg, их введут, но сразу же остановят. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) пояснил, что США откажутся от введения новых ограничительных мер против газопровода «в интересах национальной безопасности».