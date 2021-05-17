Госдума собирается ужесточить медосмотр для разрешения на оружие

Фото: Максим Платонов

В понедельник в Госдуму внесут законопроект, ужесточающий порядок прохождения медосвидетельствования для получения разрешения на оружие. Об этом написал глава Комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

«Мы предлагаем ввести в ФЗ «Об оружии» новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний определяется правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование», — заявил он.

фото: pxhere.com

Отмечается, что пройти медицинское освидетельствование можно будет только в государственных и муниципальных учреждениях. Оно будет состоять из химико-токсикологического исследования, а также психологического тестирования.

Успешное прохождение освидетельствования будет оформляться в виде электронного заключения, которое размещается в ГИС Минздрава. В свою очередь, Росгвардия получает доступ к этому электронному реестру. Законопроект уже согласован с Росгвардией и Минздравом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения преступлений, подобных тому, что произошло во вторник в Казани, необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.



Алексей Нечаев