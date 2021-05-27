Группа Dabro и Ваня Дмитриенко поздравили нижнекамцев с Днем химика

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск с размахом отметил республиканский День химика. Для работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» праздник начался с возложения цветов к бюсту первого директора химкомбината Николая Лемаева.

Знаковое событие в этот день произошло на самом предприятии, где при участии президента РТ Рустама Минниханова запустили производство по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).



Официальная часть праздника состоялась в Ледовом дворце «Нефтехим Арена». Здесь чествовали ветеранов, молодых ученых, студентов, победителей олимпиад и лучших работников нефтехимической отрасли.

Народные гулянья развернулись на нескольких площадках города. Сюрприз ждал любителей футбола. На стадионе «Нефтехимик» прошел матч между командами ФК «Нефтехимик» и сборной ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Вечером в парке «Нефтехимиков» стартовала культурно-развлекательная программа. Организаторы постарались создать праздничную атмосферу для всех жителей и гостей Нижнекамска.

Работало несколько фотозон, детей развлекали аниматоры, особо запомнились шоу мыльных пузырей и химические опыты «Мир химических профессий» и «Занимательная химия». СК «Нефтехимик» провел для гостей праздника интерактивную спортивную игру. Участники перетягивали канат, состязались в шашках и шахматах.



Профсоюзная библиотека ПАО «Нижнекамскнефтехим» подготовила интеллектуальное развлечение — кроссбукинг. Каждый желающих мог выбрать для чтения понравившуюся художественную или научно-популярную литературу. Здесь же работала выставка, на которой был представлен библиотечный фонд об истории и развитии «Нижнекамскнефтехима», а также его легендарных руководителях.



Параллельно на сцене проходило выступление участников хоровой школы «Мечта», фольклорного ансамбля «Забавушка», а также работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» — участников фестиваля творчества работающей молодежи.



Музыкальный вечер продолжили артисты из казанской кавер-группы Stevia, которые исполнили зажигательные российские и зарубежные хиты. Поздравить жителей и гостей города приехал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Главным подарком для жителей и гостей Нижнекамска в этот вечер стало выступление молодого певца Вани Дмитриенко и группы Dabro. Их появление зрители встречали восторженными криками и аплодисментами. Артисты исполнили свои самые известные хиты.

Кульминацией праздника стал праздничный салют. Ночное небо озарили сотни разноцветных залпов.