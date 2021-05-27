Загитова вторая среди спортсменов, которым доверяют россияне
Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева возглавила рейтинг доверия россиян среди спортсменов. Такие итоги опубликовал исследовательский холдинг «Ромир».
В исследовании приняло участие 2400 жителей российских городов с населением свыше 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Всем опрошенным был задан вопрос «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» и предлагалось самостоятельно назвать семь собственных кандидатов.
По итогам опроса рейтинг возглавила Ляйсан Утяшева, закончившая профессиональную карьеру в 2006 году. В последние годы она занимается телевизионной работой. Утяшева является женой резидента Comedy Club Павла Воли.
Второе место в рейтинге заняла Алина Загитова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию обошла лыжника Александра Большунова, хоккеиста Александра Овечкина и бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Лидер январского рейтинга «Ромир», футболист Артем Дзюба, упал на восьмую строчку. А вот тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вылетели из топ-10.
Отметим, что прошлый рейтинг «Ромир» вызвал много вопросов. В частности, тогда составители включили в топ-10 некоего Александра Чижова, неизвестного в широких кругах спортсмена, а фамилия чемпиона мира по боксу Константина Цзю до сих пор значится на сайте с ошибкой.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой.СпортФигурное катаниеОбщество
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