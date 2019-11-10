Ляйсан Утяшева рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой.

«Когда моей мамы не стало, мы с ней поговорили по телефону. Ее я прямо слышала. Я очень многих тогда не слышала. А Алишка — она как звонок из детства: «Лясюша, Лисичка, Утя, держись, как же так».

Я периодически, когда прихожу к маме на кладбище, вижу от нее букеты. Где-то как-то пересекаемся, видимся, но каждый занят своей жизнью», — рассказала Утяшева.

Напомним, ранее в Уфе был открыт центр художественной гимнастики. Самым известным представителем Башкирии в данном виде спорта является Ляйсан Утяшева.