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Ляйсан Утяшева рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой

11:21, 10.11.2019 1
Ляйсан Утяшева рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой
Фото: Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой.

«Когда моей мамы не стало, мы с ней поговорили по телефону. Ее я прямо слышала. Я очень многих тогда не слышала. А Алишка — она как звонок из детства: «Лясюша, Лисичка, Утя, держись, как же так».

Я периодически, когда прихожу к маме на кладбище, вижу от нее букеты. Где-то как-то пересекаемся, видимся, но каждый занят своей жизнью», — рассказала Утяшева.

Напомним, ранее в Уфе был открыт центр художественной гимнастики. Самым известным представителем Башкирии в данном виде спорта является Ляйсан Утяшева.

СпортОбщество БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:03
    Значит она знает и г-на Кабаева
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