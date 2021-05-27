В Казани продлили меру пресечения врачу-психиатру по делу о взрыве газа в Зеленодольске

Сегодня Советский райсуд Казани продлил запрет определенных действий для завотделением психоневрологического диспансера Зеленодольской больницы Натальи Евдокимовой до 30 июня. Об этом сообщает журналист «Реального времени».



На заседании защита возражала против продления данной меры пресечения, однако после изучения итогового документа обнаружила — прямого запрета на работу в нем нет, пояснил «Реальному времени» адвокат врача Павел Мазуренко.

Сотрудники Следкома по РТ обвиняют Евдокимову в преступной халатности с отказом в госпитализации 82-летнего пенсионера Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом и сделал это 29 марта сего года.

Напомним, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке по улице Ленина погибли два человека, включая Тимохина, пять пострадали, разрушены семь квартир, повреждения есть и в других.

Евдокимова и ее коллеги в Минздраве РТ с обвинением не согласны. Их версия: при визите Тимохина в клинику — за несколько часов до трагедии — признаков тяжелого психического расстройства и непосредственной опасности пациента для общества не фиксировалось.

Первоначально Зеленодольский суд отправил Евдокимову под домашний арест. Через две недели Верховный суд РТ смягчил эту меру пресечения до запрета определенных действий — покидать жилище в ночное время, общаться со свидетелями по делу, свободно использовать средства связи.