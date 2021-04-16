Верховный суд РТ отменил домашний арест врача по делу о взрыве газа в Зеленодольске

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения наркологу и завотделением Зеленодольского психоневрологического диспансера Наталье Евдокимовой. Вместо избранного горсудом домашнего ареста ей назначен запрет определенных действий, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемой Павел Мазуренко.



В пресс-службе Верховного суда РТ уточнили причины отмены решения первой инстанции. Во-первых, домашний арест предполагает полную изоляцию фигуранта дела, но Евдокимова проживает одна и ввиду серьезного заболевания нуждается в регулярном приеме медицинских препаратов. Запрет определенных действий позволит ей совершать эти покупки в аптеке самостоятельно. Кроме того, при избрании меры пресечения горсуд указал, что врача обвиняют в тяжком преступлении, тогда как халатность отнесена к преступлениям средней тяжести.

«Ей запрещено в ночное время выходить из дома, общаться со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи не для общения со следователем, адвокатом либо вызова спецслужб», — перечислил ряд установленных Верховным судом ограничений защитник обвиняемой.

Под домашним арестом женщина находилась с 1 апреля. А задержали ее 30 марта по подозрению в преступной халатности с отказом в госпитализации 87-летнего зеленодольца Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом. Через несколько часов после визита к врачу в квартире Тимохина произошел взрыв бытового газа.

Двое погибли, пятеро пострадали, разрушения затронули семь квартир в девятиэтажном доме на улице Ленина.

При избрании меры пресечения врач уверяла — Тимохин сам отказался от госпитализации, а оснований для применения принудительных мер она не усмотрела.