Эксперты: психиатр не могла госпитализировать мужчину, который взорвал дом в Зеленодольске

Фото: Максим Платонов

Врач-психиатр Наталья Евдокимова не могла госпитализировать 86-летнего Михаила Тимохина, который взорвал дом в Зеленодольске. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали эксперты Минздрава Татарстана.

Инцидент произошел неделю назад. В жилом доме прогремел взрыв из-за того, что мужчина открыл газ. Стало известно, что родственники возили Тимохина в психоневрологический диспансер за несколько часов до трагедии. Он обещал открыть газ и взорвать квартиру.

фото: realnoevremya.ru

Евдокимова провела прием пациента. Она обратила внимание, что мужчина был плохо одет и находился в состоянии опьянения, никаких суицидальных мыслей не высказывал.

Эксперты Минздрава РТ ответили на вопрос: «В каком случае можно принудительно госпитализировать человека в психоневрологический диспансер?»

«Это возможно только в том случае, если пациент своими высказываниями, поведением, действиями, симптоматикой представляет непосредственную опасность для себя и окружающих. Иными словами, для принудительной госпитализации необходимы признаки тяжелого психического расстройства», — рассказали эксперты Министерства здравоохранения РТ.

Также они отмечают, что врач, основываясь только на словах близких, не имела права госпитализировать Тимохина.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении врача, который принял решение отказать в госпитализации пожилому мужчине, угрожавшему взорвать квартиру.

Напомним, 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев