Российский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

Штраф пришел за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы. «Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сказано в сообщении суда.

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Ранее сообщалось, что в России Google оштрафовали на 1,5 млн рублей.