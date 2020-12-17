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Российский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

13:09, 17.12.2020
Российский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Фото: pixabay.com

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

Штраф пришел за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы. «Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сказано в сообщении суда.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в России Google оштрафовали на 1,5 млн рублей.

ТехнологииОбщество
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