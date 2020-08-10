В России Google оштрафовали на 1,5 млн рублей

В Москве мировой судья оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.



Сообщается, что компанию признали виновной в административном правонарушении. Компания неоднократно выдавала пользователям сведения об информационных ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен.

Изначально сообщалось, что Google может быть оштрафован на 700 тысяч рублей, если компания не вернется к прежнему уровню фильтрации запрещенного контента.