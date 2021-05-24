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В Казани выписали еще одного ребенка, раненного при стрельбе в гимназии

10:07, 24.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
В Казани выписали еще одного ребенка, раненного при стрельбе в гимназии
Фото: realnoevremya.ru

Еще одного ребенка, раненого при стрельбе в казанской гимназии №175 11 мая, — девочку 2008 года рождения — выписали из Детской республиканской клинической больницы.

Девочка выписана домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас в стационаре ДРКБ остаются 12 детей. Их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публиковало материал о том, как спасали детей в ДРКБ после трагедии 11 мая.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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