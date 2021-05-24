В ДРКБ Казани не подтвердили большое количество детских травм на самокатах

В ДРКБ Казани не подтвердили «Реальному времени» большое количество обращений по детским травмам на самокатах.

По словам представителя пресс-службы ДРКБ, каждый день в ДРКБ обращаются с травмами, полученными на самокатах.

«В среднем, 1-2 обращения в день, но они некритичны. Это ссадины, царапины, ничего страшного», — ответили в пресс-службе «Реальному времени».

Сегодня появилась информация, что в Казани могут частично запретить ездить на электросамокатах в связи с количеством недавних происшествий с этим видом транспорта. Правительство республики обсуждает вопрос о запрете передвижения на электросамокатах по городским улицам. Однако, чтобы позволить этой нише развиваться, рассматривается возможность разрешить катание на специальных площадках, например в парках и скверах города.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов.



Ольга Плешкова