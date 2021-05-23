Бюджет Татарстана пополнился на 155,03 млн рублей за счет использования и реализации госимущества и земель

В бюджет Татарстана от использования и реализации государственного имущества и земельных участков поступило 155,03 млн рублей неналогового дохода. По состоянию на 30 апреля задание перед бюджетом республики выполнено на 39,38%.

В частности, непосредственно от аренды госимущества поступило 51,25 млн рублей (93,4% от плана), от аренды земель — 35,1 млн рублей (45,1% от плана), сообщили в пресс-службе Минземимущества Татарстана.

По поступлениям платы за сервитуты по состоянию на 30 апреля план выполнен на 28% — в бюджет республики поступило 0,84 млн рублей. От реализации имущества получено 18,09 млн рублей (60,3% от плана), от доверительного управления — 48,85 млн рублей (83,8% от плана).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что по состоянию на 31 марта в бюджет Татарстана от использования и реализации госимущества и земельных участков поступило 109,76 млн рублей неналогового дохода (27,88% от плана).

Татьяна Демина