Бюджет Татарстана пополнился на 109,76 млн рублей за счет использования и реализации госимущества и земель

В бюджет Татарстана от использования и реализации государственного имущества и земельных участков поступило 109,76 млн рублей неналогового дохода. Таким образом, по состоянию на 31 марта задание перед бюджетом республики выполнено на 27,88%.

В частности, непосредственно от аренды госимущества поступило 35,75 млн рублей (65,1% от плана), от аренды земель — 18,03 млн рублей (23,1 % от плана), сообщили в пресс-службе Минземимущества Татарстана.

По поступлениям платы за сервитуты по состоянию на 31 марта план выполнен на 19,7% — в бюджет республики поступило — 0,59 млн рублей. От реализации имущества получено 15,44 млн рублей (51,5% от плана), от доверительного управления — 39,73 млн рублей (68,2% от плана).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Татарстане на начало 2021 года общая сумма задолженности по договорам аренды составила 520,4 млн рублей. Из них 480,5 млн рублей — за земельные участки и 40 млн руб. — за имущество. Доля Казани в общей сумме задолженности составляла более 66%.

Татьяна Демина