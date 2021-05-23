Главное о COVID-19 на 23 мая: у летучих мышей в Сочи нашли новый коронавирус, штраф президенту Бразилии

Еще трое умерли в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 23 мая в республике зарегистрировано 21 235 случаев заражения коронавирусом.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли двое мужчин 1936 и 1953 года рождения и одна женщина 1938 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.



Под Сочи у летучих мышей нашли два неизвестных ранее коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 951 новый случай коронавируса, выздоровели 7 297 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 001 505 человек, а выздоровевших — до 4 617 762 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 118 482 человека.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, которые привились против новой коронавирусной инфекции, однако заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома. Процесс заболевания у привитых происходит на уровне носоглотки, тогда как постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по организму.

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По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, сейчас в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов коронавируса. Об этом говорят результаты исследования образцов вируса, получаемых из всех регионов страны.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует направить в ВОЗ заявку на одобрение препарата. Такое решение непосредственно связано с вопросом его экспорта в другие страны.

Число COVID-пациентов в больницах Петербурга за неделю выросло почти на 13%. Кроме того, количество выздоровевших от инфекции снизилось на 20,8% за неделю.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил составить списки пожилых людей для вакцинации на каждом врачебном участке. Для таких пациентов планируют организовать индивидуальную работу.

Фото: Максим Платонов

Эксперт считает, что чаще всего жители Москвы отказываются от прохождения вакцинации от коронавируса из-за того, что считают инфекцию неопасной. Он подчеркнул, что без вакцинации заболевание неизбежно наступит.

Под Сочи у летучих мышей нашли два неизвестных ранее коронавируса. Выявленные типы Хоста-1 и Хоста-2 являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19

От коронавируса едва не умерла Сальма Хайек

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 166 706 531 человек, 3 454 124 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 104 963). На второй строчке — Индия (26 530 132), на третьей — Бразилия (16 047 439), на четвертой — Франция (5 979 597), на пятой — Турция (5 178 648). Россия занимает шестое место (4 935 302, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (589 703). За ними следуют Бразилия (448 208), Индия (299 266), Мексика (221 597) и Великобритания (127 978).

В Индии тысячам людей, которые заразились «черной плесенью» на фоне коронавируса, врачи были вынуждены удалить оба или один глаз. Пораженные ткани удалили для того, чтобы они не проникли в мозг.

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Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных мер. Во время визита в город Асайландия он собрал на акции толпу людей и при этом был без маски.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали достаточную эффективность против индийского штамма COVID-19. Согласно опубликованным данным, эффективность Pfizer против индийского штамма коронавируса через две недели после введения двух доз составляет 88%, AstraZeneca — 60%.

Сейшельские острова столкнулись с резким ростом заражения коронавирусом. При этом Сейшелы — самая вакцинированная страна в мире.

Британский принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса. Сделала ли прививку его супруга, герцогиня Кембриджская, пока не сообщается.

Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс заразился коронавирусом. Заболевание артиста протекает в легкой форме.

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В Японии выявили нехватку врачей для обеспечения вакцинации. По госпрограмме к концу июля там должны вакцинировать все пожилое население.

54-летняя актриса и режиссер Сальма Хайек очень тяжело перенесла коронавирус, едва не умерев. Она рассказала, что заразилась в начале пандемии и большую часть 2020-го года отходила от «практически смертельного случая».

Власти Кувейта запретили непривитым гражданам выезжать из страны. Исключение составляют граждане младше 18 лет, беременные женщины, иностранные дипломаты, а также те, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья.

Медики выяснили, что воспаление легких и другие симптомы коронавирусной инфекции можно подавить при помощи экстракта и семян тропического растения гарцинии. Это растение широко используют в народной африканской медицине.

Ольша Плешкова