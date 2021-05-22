В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли двое мужчин 1936 и 1953 года рождения и одна женщина 1938 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.



Всего по состоянию на 22 мая в Татарстане зарегистрировано 489 случаев смерти от COVID-19.

Отметим, что, по последним данным, за весь период от коронавируса умерли 118 125 россиян. Самые актуальные новости о пандемии на утро 22 мая в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина