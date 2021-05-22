Создатели «ЭпиВакКороны» планируют подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины

Фото: Максим Платонов (архив)

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует направить в ВОЗ заявку на одобрение препарата. Такое решение непосредственно связано с вопросом его экспорта в другие страны, уточнил генеральный директор центра Ринат Максютов.

На сегодняшний день подача заявки в ВОЗ на одобрение «ЭпиВакКороны» не первостепенная задача. По словам Максютова, перед «Вектором» в первую очередь стоит задача удовлетворения внутреннего спроса и защита от вируса россиян.

По его словам, их вакцина пользуется популярностью. На сегодняшний день центр получил уже более 100 заявок от различных стран и иностранных организаций с просьбами о поставке «ЭпиВакКороны» или осуществлении трансферта технологий, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, препарат был зарегистрирован 13 октября 2020 года. Первые крупные поставки «ЭпиВакКороны» в регионы России начали осуществлять в апреле. Вакцину получил и Татарстан.

Позже в «Векторе» заверили, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций коронавируса.

Татьяна Демина