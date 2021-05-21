Татарстанец использовал поддельную справку от психиатра, чтобы водить авто и работать охранником

Фото: Максим Платонов

В Балтасинском районе РТ 24-летнего местного жителя признали виновным в использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В августе 2018 года молодой человек приобрел незаконным путем справку от врача-психиатра для того, чтобы получить водительские права. В 2019 году его лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

фото: Максим Платонов

Также он использовал эту справку, чтобы в 2019 году получить разрешение на работу частным охранником, затем мужчина устроился работать на казанское предприятие.

Подложную справку от врача-психиатра приобрела в Казани мать обвиняемого.

Парня приговорили к 250 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

В Москве после происшествия в казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли школьники и учителя, выявили фирму, которая оформляла фиктивные справки.



Алексей Нечаев