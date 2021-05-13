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В Москве выявили организацию, выдававшую фиктивные справки на владение оружием

18:24, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
В Москве выявили организацию, выдававшую фиктивные справки на владение оружием
Фото: Максим Платонов

В Москве после происшествия в казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли школьники и учителя, выявили фирму, которая оформляла фиктивные справки. В частности, организация представляла поддельные справки на владение оружием, пишет «РИА Новости».

Напомним, после происшествия в Казани президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о необходимости изменить набор критериев, по которым граждане могут купить оружие. Следует увеличить спектр врачебных заключений, необходимых для получения права на владение им, считает она.

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции уже рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии на оружие россиянам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, а также лицам с двумя и более погашенными судимостями.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 май
    И какой смысл ужесточать закон о выдаче оружия если его можно обойти. Были бы деньги.
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  • Анонимно 14 май
    Если бы он не получил оружие легально он искал бы нелегальное оружие. Или сделал справку за деньги. Или наделал бы бомб. Когда люди думают такое совершить они найдут средства. А усложнение получения оружия прежде всего ударит по честным адекватным гражданам.
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