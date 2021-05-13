В Москве выявили организацию, выдававшую фиктивные справки на владение оружием

Фото: Максим Платонов

В Москве после происшествия в казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли школьники и учителя, выявили фирму, которая оформляла фиктивные справки. В частности, организация представляла поддельные справки на владение оружием, пишет «РИА Новости».

Напомним, после происшествия в Казани президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.



Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о необходимости изменить набор критериев, по которым граждане могут купить оружие. Следует увеличить спектр врачебных заключений, необходимых для получения права на владение им, считает она.

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции уже рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии на оружие россиянам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, а также лицам с двумя и более погашенными судимостями.



Татьяна Демина