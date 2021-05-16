В Госдуме рассмотрят денонсацию Договора по открытому небу 18 мая
Комитет Госдумы по международным делам будет рассматривать законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава думского комитета Леонид Слуцкий.
Он напомнил, с чего начался выход США из этого договора: «Якобы наши инспекционные полеты проходят над Кэмп-Дэвидом, над Белым домом, над гольф-клубом Бедминстер, где у нас Трамп играет в гольф, — и это говорил замгоссекретаря О'Брайен! И все это проглотили».
Слуцкий отметил, что российская сторона пыталась увещевать, однако ничего не получилось, пишет «РИА Новости».
В минувший вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.
США запустили процедуру выхода из соглашения в мае прошлого года и завершили ее 22 ноября. После этого в январе текущего года о выходе из соглашения заявила Россия.
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