В Госдуме рассмотрят денонсацию Договора по открытому небу 18 мая

Комитет Госдумы по международным делам будет рассматривать законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава думского комитета Леонид Слуцкий.

Он напомнил, с чего начался выход США из этого договора: «Якобы наши инспекционные полеты проходят над Кэмп-Дэвидом, над Белым домом, над гольф-клубом Бедминстер, где у нас Трамп играет в гольф, — и это говорил замгоссекретаря О'Брайен! И все это проглотили».

Фото: duma.gov.ru

Слуцкий отметил, что российская сторона пыталась увещевать, однако ничего не получилось, пишет «РИА Новости».

В минувший вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

США запустили процедуру выхода из соглашения в мае прошлого года и завершили ее 22 ноября. После этого в январе текущего года о выходе из соглашения заявила Россия.



Татьяна Леухина