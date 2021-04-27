Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая — МИД России

В МИД России считают, что Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая. Обсуждение сохранения Договора станет возможным после того, как власти США «внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор», заявил руководитель делегации из России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Пока же все идет к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая», — приводятся его слова на сайте ведомства.

США вышли из ДОН в ноябре 2020-го. Вашингтон объяснял свой отказ продлить договор тем, что Россия уже не соблюдает соглашение. В МИД РФ выражали мнение, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни сами Соединенные Штаты. В январе российский МИД объявил, что Москва начала процесс выхода из Договора об открытом небе.

Ольга Плешкова