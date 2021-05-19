Эксперт КФУ рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в жару

Высокая температура воздуха и изменения влажности делают рекомендации врачей для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями более строгими и необходимыми к выполнению. Они могут касаться физической активности и вопросов питания, употребления жидкости и применения лекарственных препаратов, особенно антигипертензивных, антиангинальных (для лечения ишемической болезни сердца). Об этом заявил руководитель кардиологического направления Университетской клиники КФУ, врач-кардиолог Гадель Камалов.

Физическая активность в жару не должна вызывать дискомфорт. Каждый человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями должен знать свой порог переносимости физической активности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Нередки ситуации, когда в условиях жары люди (особенно пожилые) начинают активно работать на приусадебном участке. Продолжительность физических работ в этот период должна быть ограничена, — уточнил специалист.

В жаркую погоду не рекомендуется пить сладкие газированные напитки и соки, лучше заменить их обычной водой. Также рекомендуется отказаться от соленой пищи.

Камалов обратил внимание на то, что если человек испытывает жажду, которая сохраняется длительное время и не уменьшается после приема воды, это может говорить о том, что сердечно-сосудистая система работает с напряжением, а это — повод для беспокойства.

Также врач напомнил о важности правильного выбора одежды в жару, передает пресс-служба КФУ.

Вчера в Гидрометцентре РТ спрогнозировали небольшой спад жары к концу недели.

Татьяна Леухина