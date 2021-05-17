Гидрометцентр РТ: жара в Татарстане ослабеет к выходным

Гидрометцентр Татарстана опубликовал обзор погоды на ближайшие дни: по прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится до выходных. Затем столбики термометров немного опустятся.

Во вторник, 18 мая, ночью в республике местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ночью синоптики обещают +15... +20˚С, в низких местах — +10... +15˚С. Днем температура воздуха поднимется до +30... +34 градусов.

В среду, 19 мая, и в четверг, 20 мая, в Татарстане существенных осадков не ожидается. По прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью температуры воздуха будут достигать +17... +22 градусов, в низких местах — +11... +16 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +28 до +33°С.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 21 мая, и в субботу, 22 мая, погода в республике изменится: местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальные ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30 градусов.

Эксперты рассказали «Реальному времени», сколько продлится жара в Татарстане. Подробнее — в материале.

Татьяна Демина