ФАС сообщила об отсутствии ходатайства «Магнита» о покупке сети «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала ходатайство «Магнита» о покупке сети «Дикси», сообщили ТАСС в службе.

Отмечается, что, согласно закону, срок рассмотрения такого ходатайства может занять 1 месяц с правом ФАС на продление его еще на 2 месяца.

Ранее стало известно, что один из крупнейших ретейлеров «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей.



Алексей Нечаев