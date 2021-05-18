«Магнит» договорился о покупке «Дикси» за 92,4 млрд рублей

Один из крупнейших ретейлеров «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».



Под управлением «Дикси» находится 2 651 магазин в России. Ретейлер приобретет 100% акций.

Цена сделки основана на настоящей стоимости бизнеса и подлежит корректировке в зависимости от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала. Закрытие сделки зависит от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и выполнения сторонами условий.

Закрытие сделки запланировано на 31 августа текущего года, однако возможно и продление до 30 сентября.

Фото: pixhere.com

В 2019 году владельцы магазинов «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединили бизнес. Переговоры об их слиянии шли больше года. Объединенная компания стала третьим по выручке ретейлером России.

Маргарита Головатенко