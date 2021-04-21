Хуснуллин назвал условие достижения цели по вводу 120 млн кв. метров жилья до 2029 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что национальную цель по вводу 120 млн кв. метров жилья в год возможно достичь раньше 2029 года, если в стране сложится благоприятная экономическая обстановка — при которой будут расти экономика и доходы граждан.

По словам Хуснуллина, власти идут к достижению обозначенной цели за счет комплексных решений, «шаг за шагом, планомерно». «У нас задача — на 30% сократить срок инвестиционно-строительного цикла, чтобы от идеи до регистрации недвижимости на 30% сократить сроки», — заявил он.

Хуснуллин обратил внимание, что, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году объем ввода жилья в России оказался выше, чем годом ранее. Этому поспособствовала программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, считает он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что «чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей». Он отметил, что цель — ежегодно вводить по 120 млн кв. м жилья. Подробнее о том, какие пути развития страны после пандемии представил Путин, в материале «Реального времени».

Татьяна Демина