Дэн Секстон официально вернулся в «Нефтехимик»

Американский нападающий Дэн Секстон вернулся в «Нефтехимик», информирует пресс-служба клуба.

С игроком подписан однолетний контракт.

Последние 3 года хоккеист провел в «Автомобилисте», куда перешел из «Нефтехимика» по окончании сезона 2017/18. В прошедшем сезоне Секстон сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 25 (7+18) набранными очками.

Американец долгое время выступал за нижнекамскую команду и установил несколько клубных рекордов. В частности, Секстон рекордсмен «Нефтехимика» по очкам за один сезон и по набранным очкам в КХЛ.

Летом прошлого года форвард вошел в символическую сборную лучших игроков клуба за последние 25 лет.

Подробнее с трансферной работой «Нефтехимика» в нынешнее межсезонье можно ознакомиться в материале «Реального времени».