Болельщики выбрали лучших игроков «Нефтехимика» за последние 25 лет

Болельщики «Нефтехимика» в результате голосования выбрали символическую сборную команду за 25 лет выступления в высшей лиге российского клубного хоккея.

Лучшим вратарем признан Сергей Звягин, который провел в составе «Нефтехимика» четыре сезона, с 2001 по 2005 год, и сыграл 140 матчей.

Среди защитников болельщики отметили пару — Томаш Староста и Дамир Шарипзянов. Словацкий игрок обороны провел в «Нефтехимике» шесть сезонов, с 2004 по 2010 год, и является клубным рекордсменом-легионером из дальнего зарубежья по числу проведенных матчей. Шарипзянов является воспитанником нижнекамского клуба, а недавно перешел в омский «Авангард».

Лучшей тройкой нападения болельщики выбрали Дэна Секстона (рекордсмен «Нефтехимика» по очкам за один сезон и по набранным очкам в КХЛ), Рината Касьянова и Максима Пестушко.