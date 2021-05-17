«КАМАЗ» получил лицензию для участия в ФНЛ на следующий сезон

«КАМАЗ» успешно прошел процедуру лицензирования для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба челнинского клуба.

«Наш футбольный клуб соответствует всем критериям для участия в следующем сезоне во втором по значимости дивизионе российского футбола», — говорится в заявлении.

Кроме «КАМАЗа», лицензию ФНЛ получили «Тюмень» и «Новосибирск», занимающие второе и четвертое места в турнирной таблице в четвертой группе ПФЛ. Челнинцы лидируют после 23 сыгранных матчей с отрывом в три очка от тюменцев, при этом татарстанская команда провела на одну игру больше.

А вот занимающая третью строчку ульяновская «Волга» не прошла лицензирование.

Всего в ФНЛ по итогам сезона проходит лишь одна команда из каждой из четырех групп.

Напомним, ранее лицензию для участия в ФНЛ получил нижнекамский «Нефтехимик».