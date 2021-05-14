«Нефтехимик» и «Оренбург» получили лицензию для участия в ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала лицензии для выступления в турнире в сезоне-2021/22, сообщает пресс-служба организации.

Лицензирование успешно прошли «Нефтехимик», «Оренбург», «Алания», «Акрон», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник». Лицензию на сезон не получило брянское «Динамо».

Получение лицензии не гарантирует клубам участие в ФНЛ в следующем сезоне, если они не попадут либо не останутся в ней по спортивному принципу. Например, прошедший лицензирование «Шинник» занимает в текущем сезоне лиги последнее, 22-е место и вылетит из турнира по завершению чемпионата.

Напомним, «Оренбург» занимает вторую строчку в ФНЛ и завоевал право прямого выхода в РПЛ, однако пока не сумел получить лицензию для выступления в высшем дивизионе страны.