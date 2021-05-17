Ученики выпускных классов казанской гимназии №175 вернулись к учебе в соседней школе

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Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, в которой 11 мая при стрельбе погибли девять человек, вернулись к учебе в понедельник. Их занятия будут проходить в школе №174, сообщает «РИА Новости».

Меры безопасности в школе усилены, посторонних не пускают в здание. Детей у входа встречают представители администрации, дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Многих детей провожают родители.

При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. В результате трагедии погибли девять человек — семеро детей и два педагога. 25 человек пострадали. 23 — госпитализированы. Семь человек — в тяжелом состоянии. Один ребенок в Москве в очень тяжелом состоянии, сообщал в воскресенье президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как стало известно «Реальному времени», Следком возбудил новые уголовные дела по следам расстрела школьников в Казани — пока в отношении неустановленных должностных лиц.

Маргарита Головатенко