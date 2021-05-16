При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек

При стрельбе в казанской гимназии №175 пострадали 25 человек, 23 из них — госпитализированы. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании, видео с заседания опубликовала пресс-служба главы республики.

— В результате страшного преступления погибли девять человек — семеро детей и два педагога. 25 человек пострадали. 23 — госпитализированы. Семь человек — в тяжелом. Один ребенок в Москве, который в очень тяжелом состоянии, — привел данные Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru

В среду сообщалось, что в больницах находятся 23 человека. В пятницу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила о еще одном пострадавшем ребенке, у которого наблюдалась острая реакция на стресс. В Москву спецбортом МЧС на лечение направили восемь пострадавших, в том числе пять детей.

