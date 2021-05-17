Главное о коронавирусе на 17 мая: цена вакцины «Спутник Лайт», Турция смягчает ковидные ограничения

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 17 мая в республике зарегистрировано 21 043 случая заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 17 981 человек, в том числе 1 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 483 человека.



В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Умерли трое мужчин 1947, 1951 и 1963 годов рождения.



Малышева о масках



За последние сутки в России выявили 9 328 новых случаев коронавируса, выздоровел 7 181 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 949 573 человек, а выздоровевших — до 4 563 254 человек. За сутки болезнь унесла жизни 340 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 211 человек.



Россиянам не нужно ждать третьей волны коронавируса, а идти прививаться от инфекции уже сейчас, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Фото minzdrav.gov.ru

Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине столицы. Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что в магазине скопилось большое количество людей — речь, вероятнее всего, идет о встрече фанатов фильма «Майор Гром», которые заполонили магазин «Детский мир».



Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски неэффективны для защиты от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Врач и телеведущий Александр Мясников заступился за коллегу Елену Малышеву, согласившись, что маски не защищают от вирусов. По его словам, все исследования показывают, что это имеет достаточно низкую эффективность. Мясников отметил, что маски никого ни от чего не предохраняют.

Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рубля. Об этом сообщили в ФАС.

В России есть предпосылки к третьей волне коронавируса, считают специалисты. Это показывает увеличение заболеваемости в Москве, отмечают вирусологи. В столице наблюдается устойчивый рост заболеваемости ковидом: если в марте показатели были ниже двух тысяч новых случаев в день, то в мае уже ближе к трем.

Фото mos.ru

В Турции начнут смягчать коронавирусные ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 163 082 347 человек, 3 379 501 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. По количеству заболевших на 1-м месте находятся США (32 940 851). На второй строчке — Индия (24 965 463), на третьей — Бразилия (15 627 243), на четвертой — Франция (5 939 019), на пятой — Турция (5 117 374). Россия занимает 6-е место (4 883 734, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (585 970). За ними следуют Бразилия (435 751), Индия (274 390) и Великобритания (127 941).

В Турции постепенно начнут смягчать коронавирусные ограничения. МВД страны опубликовало циркуляр по окончании локдауна 17 мая. До 1 июня в стране сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00.

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Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого государства. По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V».

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Индии в понедельник составил 281,3 тысячи человек, впервые почти за месяц опустившись ниже отметки в 300 тысяч, сообщил Минздрав Индии.

Рестораны, кафе и бары в Чехии с понедельника после почти полугодового перерыва из-за коронавируса возобновят обслуживание гостей на своих террасах. Администрация и обслуживающий персонал должны обеспечить максимальное соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Контроль за этим будет осуществлять полиция.

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Один из членов делегации Исландии на музыкальном конкурсе «Евровидение» получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в распространенном заявлении организаторов конкурса.

Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до конца июня. Об этом заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев.

Так называемый санитарный пропуск, который французские власти планируют ввести в июне для приезжающих из-за границы, будет учитывать одобренные в ЕС вакцины, в то время как внесение данных о вакцинации российскими и китайскими препаратами пока под вопросом. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Генеральный директор Dubai Airports, управляющей компании аэропортов Дубая, Пол Гриффитс заявил, что не видит альтернативы так называемым паспортам вакцинации для путешествий по миру.



Алексей Нечаев