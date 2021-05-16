Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны COVID-19, а делать прививку

Россиянам не нужно ждать третьей волны коронавируса, а идти прививаться от инфекции уже сейчас. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна COVID-19.



В среду премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что от COVID-19 привились 24 млн россиян.