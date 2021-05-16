В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Умерли трое мужчин 1947, 1951 и 1963 годов рождения.
Минздрав региона сообщает, что причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 16 мая в Татарстане зарегистрировано 483 случая смерти от COVID-19.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 32 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 21 010.
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