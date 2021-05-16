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В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

17:51, 16.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Умерли трое мужчин 1947, 1951 и 1963 годов рождения.

Минздрав региона сообщает, что причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

фото: Максим Платонов

По состоянию на 16 мая в Татарстане зарегистрировано 483 случая смерти от COVID-19.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 32 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 21 010.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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