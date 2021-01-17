Захарова рассказала об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, нередко она получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой рассказать о деталях получения российского гражданства.

По ее мнению, это связано с тем, что сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вчера Facebook и Instagram восстановили заблокированные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Они были заблокированы после того, как сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената.



Татьяна Леухина